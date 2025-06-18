進軍國防應用 OpenAI奪2億美元合約

OpenAI已從美國國防部贏得2億美元的實驗計畫合約，正式進軍國防應用場域，展開「OpenAI for Government」新計畫。此時卻傳出OpenAI與微軟的緊張局勢一觸即發，OpenAI希望微軟放鬆對運算資源與未來獲利的控制，甚至討論可能以指控微軟在合作期間有反競爭行為，作為威脅籌碼。

OpenAI將在未來一年協助五角大廈，決定要如何在廣泛的行政和安全任務中，使用AI。OpenAI也在16日宣布「OpenAI for Government」，將所有現成政府合作納入這個實體。

雖然OpenAI的多項產品都能帶入營收，但每年仍虧損數十億美元，該公司面臨必須在一年內完成整頓為公益公司的期限壓力，否則可能失去200億美元資金。

另外，美媒披露，OpenAI與大股東微軟之間的緊張日漸升溫。The Information等媒體引述知情人士指出，OpenAI希望調整與微軟的現有合約條款，不再由微軟雲端平台獨家託管OpenAI的模型，並且希望給予微軟在OpenAI轉型為營利公司後的約33%持股，換取微軟放棄對OpenAI未來獲利的權利。

OpenAI已告知投資人，希望退出與微軟的獨家雲端合約，不再以微軟為OpenAI透過應用程式介面銷售模型的獨家雲端供應商，有望給予微軟的對手亞馬遜和Google機會。

知情人士透露，OpenAI也希望縮減微軟在未來幾年能獲得的營收分潤，部分方式是把新產品排除在現有協議之外。若OpenAI與微軟未調整現有的微軟分成20%協議，由於OpenAI預測營收將在2030年達到1,740億美元，微軟有望獲得約350億美元。