WhatsApp開放廣告投放 有望為Meta增添新收入

臉書母公司Meta旗下的通訊軟體WhatsApp，一反創立以來的無廣告原則，將首次提供相關服務，以創造新營收。分析師估計，幾年後的廣告收益可能每年上看100億美元。

WhatsApp廣告將出現在「最新動態」欄內的「狀態」功能，以便與用戶對話區隔。廣告商也能付費在WhatsApp頻道上促銷。另外，WhatsApp頻道營運商將可販售訂閱服務，為付費用戶打造專屬訊息。公司部落格文章寫道，廣告功能只會出現在最新動態欄內，用WhatApp與親友聊天的人，用戶體驗不會有絲毫改變。

WhatsApp每月活躍用戶超過30億人，創立至今未曾有過廣告，共同創辦人艾克頓（Brian Acton）的座右銘是：「無廣告、無遊戲、無噱頭」，臉書在2014年以190億美元買下WhatsApp。

EverCore ISI分析師馬漢尼估計，Meta若能從每名用戶身上，每天平均賺到6美元廣告收入，並將最新動態使用者從目前的每日15億人增至17億人，2028年這個功能可望帶來約102億美元的年度廣告營收。

他說，Meta打造新介面、成功獲利、提高利潤的的紀錄出色，相信新功能再添佳績。