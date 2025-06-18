美銀：各國央行持續拋售美債

美銀表示，各國央行從3月以來持續拋售美國公債，顯示正進行資產多元化，減持這項美元資產。

在6月11日當周，全球央行和其他官方機構存放在紐約聯準銀行的美國公債，規模減少170億美元，這使得從3月底以來累計減少的規模達480億美元。此外，外國投資者在聯準會附賣回協議機制中的持有部位自3月底以來也下滑約150億美元。

以斯韋伯為首的美銀策略師團隊，在名為「外國對美債的需求出現裂痕」的報告中指出，這樣的減持行為「不尋常」，因為當美元走弱、就如同今年的情況時，央行通常會買進美債。

國際對美債的需求近月來日益受到關注。美國總統川普的貿易與財政政策擾亂了金融市場，並引發海外投資人可能避開美國資產的推測，也就是被稱為「拋售美國」的交易。

美銀的策略師表示，資金流動的趨勢可能反映他國官方部門正分散其美元資產配置。海外投資人一直是美國公債的重要買盤來源。根據聯準會的數據，今年第1季的美債需求幾乎完全來自經紀交易商與外國投資人。

斯韋伯表示，這凸顯出「一幅令人擔憂的景象」，因為經紀交易商的購買通常代表債券供給與民間投資人需求之間的差距，「外國需求的走勢令人擔憂，尤其是考量到愈來愈多全球投資人減持美元資產或增加避險比率。」

策略師們也指出，最近的2年期與20年期美債標售中，外國投資人參與程度「持續轉弱」。