G7聚焦稀土 擬強化供應鏈

加拿大主持的七國集團（G7）峰會上，各成員國計劃確立一項行動計畫，讓關鍵礦物的來源多元化，支持立即對相關供應鏈作出擴大投資的決定，降低對單一來源的過度依賴。

路透報導，G7成員國準備在峰會上，就包含稀土等關鍵礦物來源多元化發表聯合聲明。但該聲明仍處草案階段，而且仍未得到川普的同意。

據了解，該草案提出的重點，在於協助保護關鍵礦物的供應，以促進G7經濟發展，並強調關鍵礦物市場，應該要反映其對環境負責任的開採、加工提煉和買賣等真實成本，不應該被非市場政策所主導。

G7認為在關鍵礦物的開採、加工提煉、製造和回收使用等供應多元化上，不僅是各成員國之間的合作，更應該尋求與G7以外其他國家合作，以趕快保護彼此的經濟和國家安全。

知情人士指出，雖然草案裡沒點名中國大陸，但目前全球70％稀土供應，和逾90％稀土磁鐵的加工提煉等來自中國。因此草案提到若像目前那樣過度依賴單一來源，就會對G7經濟構成威脅。

中國為反擊美國關稅，自4月來限制七種稀土元素和稀土磁鐵出口，卻波及全球稀土供應。