美國5月零售銷售劇減

美國5月整體零售銷售劇減0.9%，是今年1月來最大降幅，且比市場預估的0.6%減幅更大，也比4月的狀況大幅惡化，但主要是受汽車、汽油及建材銷售額大幅減少影響。

由於目前經濟不確定性升高，加上中東戰事激烈帶動油價大漲，經濟學者預料聯準會（Fed）本周的利率決策不至於受此數據影響，將繼續按兵不動。

美國商務部17日公布，5月整體零售銷售額比4月衰減0.9%，是今年1月來最大單月降幅；扣除汽車後，零售銷售額減少0.3%，遠遜於預估的0.2%增幅，也比4月的下滑0.1%大幅惡化；扣除汽車及汽油後，零售額減少0.1%，不如預估的0.3%增幅，也不如4月時的0.1%增幅（原先公布的數字為增加0.2%）。

然而，扣除食品服務業、建材業、汽車零件及加油站銷售額之後的控制組零售銷售金額，卻大幅增加0.4%，優於預估的0.3%增幅，及4月時的1%減幅（原數字為負0.2%），顯示零售業主要靠必需品支持。

控制組是國內生產毛額（GDP）報告中消費支出項目的重要依據，預示第2季經濟成長不致劇降。

在13類零售項目中，有七項減少，尤其是建材及汽車，因為之前消費者因為擔憂關稅而搶先購買。不過唯一屬於服務類的餐廳與酒吧支出也劇減0.9%，是2023年初以來的最大減幅。

儘管目前仍處於關稅休戰期，但川普已表示可能在幾周內片面提高關稅。彭博資訊的訪調指出，五分之三的受訪者表示因為擔心經濟衰退而正在削減支出，主要是外食與娛樂等服務類支出。

經濟學者指出，目前Fed仍擔憂關稅對通膨終將產生衝擊，而且以色列與伊朗的激烈衝突，推升油價；如果戰事持久，通膨可能再度升高，因此預料美東時間18日下午2時（台灣19日凌晨2時）仍將宣布利率按兵不動。