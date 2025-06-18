日利率不動 放慢縮表步調 計畫2026年度逐季縮減購債規模

日本銀行（央行）17日維持利率不變，但決定明年度放慢縮減購債規模的腳步，藉此確保市場穩定，顯示日銀對終結剩餘經濟振興措施傾向抱持謹慎態度。

以總裁植田和男為首的日銀政策委員會，一致表決通過維持基準政策利率在0.5%，符合市場預期，現有購債規模縮減計畫也按兵不動。根據這項計畫，日銀每月買進的公債每季將縮減4,000億日圓（27.6億美元），2026年3月將降至3兆日圓左右。

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不過，根據同日敲定的後續計畫，2026年4月開始的2026年度，日銀每月購債規模將以每季2,000億日圓速度縮減，相當於目前的一半，2027年1至3月每月購債規模將降至2兆日圓左右，顯示在日本超長期公債殖利率上月大漲後，日銀擔心該行政策可能擾亂市場。

植田和男在記者會上說：「我們做的決定用意是確保縮減購債規模速度不會過快，進而導致殖利率不正常波動，為經濟帶來負面影響。」

日銀去年結束債券殖利率曲線控制政策，並開始縮減購債規模，短期利率也從負值一路調升至0.5%。根據路透調查，略多於半數經濟學家認為，日銀下次升息時間是2026年初，升息幅度也是1碼。

日銀表示，將在明年6月政策會議上就2026年度縮減購債規模計畫展開中期評估，如果長期利率快速上升，日銀將靈活應對，例如擴大購債。日銀指出，2027年3月該行持有的日本公債，將比2024年6月水準低16%至17%左右。

中東緊張情勢持續升溫及美國課徵關稅，已導致日銀升息與縮減資產負債表規模的任務複雜化。植田和男表示，如果油價持續上漲，日本核心通膨可能受到影響，這可能給予日銀採取行動的理由。

不過，植田和男也指出，貿易不確定性餘波，可能衝擊企業冬季發放的獎金與明年薪資協商，強調需要等待其他數據出爐以決定下次升息時間。

日銀決策出爐後，日圓兌美元17日盤中最多升值0.2%，報144.41日圓兌1美元，日本股市日經225指數收漲0.6%；日本公債價格不漲反跌，與價格走勢相反的殖利率上揚，10年期公債殖利率最多漲3.5個基點，30年和40年期公債殖利率攀升3個基點。