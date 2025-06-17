道瓊跌逾百點！零售數據疲弱 太陽能類股全面暴跌

中東情勢持續緊張，加上美國零售銷售數據疲弱，拖累美國股市17日早盤下挫，道瓊工業指數跌逾100點。

美股標普500指數17日早盤跌0.39%，報6,009.33點，道瓊工業指數跌142.82點或0.34%至42,372.27點；那斯達克綜合指數跌至19,592.53點，跌幅約0.6%。由於美國總統川普稅法參議院版將逐步取消再生能源獎勵措施，太陽能類股17日早盤全面重挫，First Solar股價大跌近兩成，Enphase Energy下殺逾23%。

川普為處理中東事務，16日提前離開加拿大七國集團（G7）峰會，但強調離開G7峰會與停火無關。川普表示，希望以色列和伊朗衝突真正畫下句點，而非停火，他也警告德黑蘭居民撤出這座城市。

另一方面，美國商務部17日公布，5月零售銷售和前月相比下滑0.9%，減幅大於經濟學家預期的0.6%；剔除汽車的零售銷售減少0.3%，表現也比市場預估來得糟。

根據美國銀行公司（BofA）最新基金經理人調查，54%資產經理人預期國際股市表現將稱霸所有資產，23%選擇美股，再次證明投資人日益認為美國金融市場主宰地位即將告終。這是美銀調查首次要求投資人預測未來五年哪一類資產表現最佳，回答黃金的經理人只占13%，5%押注債券。