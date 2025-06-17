美債失寵 擦亮亞債避險吸引力

美國公債是傳統的避險資產，地緣政治動盪或不確定攀升時，恐慌的投資人會衝向美債市場，推高美債價格、並壓低與價格呈反向走勢的殖利率。但上周以伊衝突爆發時，並未出現這種情況。

上周五（13日）中午，美國10年期公債殖利率較以伊衝突前上揚6個基點。而公債需求攀升的國家，主要在亞洲，以澳洲居首，該國10年期公債殖利率下跌8個基點；紐西蘭、日本、南韓、新加坡的同天期公債殖利率也挫低，這意味需求提高。

雖然光憑13日一天的數據，不足以斷定美債失去避險地位，但近來許多指標都指向此一方向。最明顯的或許是美國總統川普4月2日宣布對等關稅時，美股暴跌，以往這會出現避險潮，帶動美債殖利率走低，但關稅發布後，美債殖利率走升，反倒是其他已開發國家的公債殖利率下跌。

不計美國公債，投資先進國家政府公債的兩大ETF，分別是SPDR彭博國際政府債券ETF（代號BWX）與iShares國際政府債券ETF（IGOV），兩者今年迄今漲幅各為8.37%、10.23%，遠優於iShares 7-10年期美國公債ETF（IEF）的1.7%。

由此可見，替地緣政治危機避險的債市部位，需要分散配置，不能再把美債視為避險潮的主要受惠者。