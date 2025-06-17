美國也瘋高股息！這檔ETF配息率達15% 3個月吸金逾70億

一檔複製「股神」巴菲特旗下波克夏公司（Berkshire Hathaway）股票投資組合的收益導向基金以配息率高達15%為賣點，3月成立以來已吸金近2.5億美元（新台幣73.8億元）。

這檔基金是VistaShares旗下目標15波克夏精選收益指數股票型基金（ETF），股票代碼為OMAH。OMAH持有21檔股票，波克夏B股占該ETF資產10%，其餘20檔是波克夏投資組合持有的股票。截至上周五OMAH規模最大股票部位是蘋果，占比達到10.2%，其次是波克夏B股（9.8%）、美國運通（8.4%）及可口可樂（6.2%）。

OMAH採取選擇權策略，主要透過賣出選擇權買權創造收益。和其他賣出選擇權買權的基金一樣，OMAH透過賣出賣權來限制價格上漲，但投資人可望獲得豐厚收益。

VistaShares執行長派蒂（Adam Patti）說：「波克夏顯然大受投資人歡迎，巴菲特是史上最優秀投資大師。波克夏股票不支付股息，我們認為複製波克夏持有的股票，並訂下15%的全年殖利率目標有利可圖。」

OMAH 16日收盤價為19.15美元，3月初成立以來下跌近4%，但該ETF創造的收益持續達到15%年化目標，投資人整體而言大致打平。派蒂強調，OMAH首要目標是配息率達到15%，其次才是資本增值最大化。

規模達到400億美元的摩根大通股票溢價收益ETF，或許是當前透過賣出選擇權買權來提高收益的ETF中，名氣最響亮的一個。摩根大通股票溢價收益ETF代碼為JEPI，目前殖利率為11%。