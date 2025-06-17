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國際能源總署估石油需求2030開始下降 疫後首見

中央社／ 巴黎17日綜合外電報導

國際能源總署（IEA）今天在年度石油市場展望報告中預估，全球石油需求將在2030年稍微下降，這將是2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以後首見萎縮。

法新社報導，國際能源總署在報告中表示，今明兩年的每年全球石油需求將出現約每日70萬桶的成長，但接下來幾年成長將減弱至一小撮，並預估到了2030年需求將轉為小幅萎縮。

國際能源總署預估，全球石油需求將由2029年的每日1億560萬桶，降至2030年的每日1億550萬桶。

國際能源總署指出，石油需求減少的因素包括經濟成長不振、全球貿易關係緊張、電動車興起及電力來源從原油轉向其他能源。

全球石油需求在2020年驟降至每日9170萬桶，當時因為各國在疫情期間採取封城措施及關閉國門。其後幾年石油需求恢復穩定成長。

根據國際能源總署發布的「2025年石油」（Oil2025）報告，世界最大石油消費國美國的油需預估在今年觸頂，世界最大原油進口國中國的用油量則將自2028年開始減少，中東的石油需求量也將在2027年觸頂。

國際能源總署表示，隨著沙烏地阿拉伯發電方式將由原油改為天然氣和再生能源，預估從現在到2030年，其每年石油需求減少幅度都將超越任何國家。

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