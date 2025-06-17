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英媒：貿易談判觸礁 歐盟拒與大陸舉行高層經貿對話

中央社／ 台北17日電

英國金融時報引述4名知情人士披露，鑑於歐盟和中國在多項貿易談判上缺乏進展，歐盟拒絕與中國在7月下旬中歐峰會登場前，舉行中歐高層經貿對話。這一經貿對話被認為是奠定中歐峰會的基礎。

美國政治新聞網站Politico日前報導，由歐盟及中國領導人出席的中歐峰會將於7月24至25日在北京及安徽舉行。依往例，中國國家主席習近平及歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）、歐盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）應會出席峰會。

金融時報報導，上述4名消息人士中的1人表示，中國方面希望舉行這場中歐高層經貿對話。但歐盟認為，中國與歐盟之間的貿易談判至今沒有取得任何進展，因此不適合舉行。

中歐高層經貿對話是中國與歐盟之間的高層對話機制，主要討論經濟和貿易議題。同時，這項對話通常是中歐峰會前的一系列會議之一，被視為可預先奠定峰會正面基礎，進而形成能讓雙方領導人公開宣布的峰會成果。

此外，今年適逢歐盟與中國建交50週年，使今年的中歐峰會受到雙方重視。但若中歐高層經貿對話無法舉行，是否對峰會造成影響有待觀察。

針對上述消息，中國商務部截至目前仍未回應金融時報的查證。

知情人士表示，中國為因應美國總統川普（DonaldTrump）4月開徵的關稅，對稀土實施出口管制，但歐洲企業卻連帶受到影響，加劇了中國與歐盟的緊張關係。

報導指出，中歐高層經貿對話若告停擺，勢必會降低中歐峰會取得任何實質性成果的預期。不過，另一名不願具名的歐盟官員指出，中歐經貿高層對話並非定期舉行，且不一定都是在中歐峰會前舉行。

報導說，這項對話一旦停擺將使習近平採取「聯歐抗美」因應美國施壓的策略受到挑戰。歐盟至今仍指控中國向歐洲市場傾銷電動車等產品，而中國對俄烏戰爭的立場依然受到歐盟的懷疑。

美國 經貿 歐盟

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