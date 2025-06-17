韓股市值重返2兆美元榮耀 受惠改革期望與AI交易助力

在企業改革預期升高、以及人工智慧（AI）熱潮的帶動下，南韓股市17日盤中衝上三年半新高，市值重返2兆美元里程碑，SK海力士（SK Hynix）股價更漲上歷史新高。之後投資人趕忙獲利了結，拖累韓股一度翻黑，SK海力士漲幅也急速縮小。

首爾Kospi在17日盤中上揚1.8%至2,998.62點，逼近3,000點大關，市值也重返2兆美元，距離2021年締造的歷史新高還有10%。SK海力士股價一度大漲4.8%至26萬韓元，創歷來盤中新高價位，三星電子也走揚4.6%。

在南韓總統李在明勝選後，市場對南韓當局將提振股市的期望升高，而且預料將提出規模13.8兆韓元（101.3億美元）的追加預算振興經濟，同時AI交易再度火熱，也帶旺SK海力士與三星電子股價。SK海力士母公司SK集團據傳將與亞馬遜雲端服務（AWS）規劃在蔚山興建AI資料中心。

不過，在韓股觸及關鍵里程碑後，投資人趕忙落袋為安，Kospi指數轉為下跌0.1%，SK海力士漲幅縮小到0.6%，三星電子漲幅也收斂至2.6%。

三星電子17日召開為期三天的年中戰略會議，執行董事長李在鎔將如同過去幾年，不會參加，由裝置體驗（DX）部門代理主管盧泰文和裝置解決方案（DS）部門主管全永鉉主持，與各事業主管評估地區與事業議題，討論下半年的銷售策略與目標。

這場會議將從DX和行動體驗（MX）部門開始，18日聚焦視覺顯示（VD）與數位家電（DA）事業，19日為全公司會議。