中歐峰會前的經貿對話傳出破局！歐盟：談判無進展 沒必要辦

英國金融時報周二引述知情人士報導，歐盟原本要跟中國大陸開一場重要的經貿會議，但雙方在很多貿易爭端上欠缺進展，歐盟無意參加。

這場經貿對話原先安排7月24-25日在北京舉辦，為下月中歐領袖高峰會暖身，但談判一直卡關，根㩀一位歐盟高層官員的說法，除非雙方談成具體成果要在峰會上落實，否則沒有必要開。

雙方最近發生多起貿易摩擦。歐盟認定中國電動車產業因有政府補貼而獲得不公平優勢，去年開徵反補貼稅，中國不甘示弱對歐洲白蘭地加稅，並對歐洲的豬肉和乳製品展開反補貼調查。近幾周，歐盟禁止大陸製醫療器材參加多數政府採購案，並對中國進口的硬木合板徵收反傾銷稅。另有傳聞說，雙方關係惡化，是因為中國對稀土出口設限。

不辦這場經貿對話，使外界對中歐高峰會取得具體成果不抱太大期待。雖然另一位歐盟官員說，這場對話本來就是不定期舉辦，並非場場峰會之前都辦。此次峰會正值中歐建交50週年，但代表中國出席的不是習近平，而是第二號人物李強。