快訊

新台幣衝上29.46元創3年新高 被酸「這島滿動物」：升值即禿鷹、跳電就松鼠

台股上漲161點收22,211點 台積電上漲20元收1,045元

母女雪隧避車彎大打出手 疑因「搶播音樂」爆衝突互扔手機　

中歐峰會前的經貿對話傳出破局！歐盟：談判無進展 沒必要辦

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
原本預定7月24-25日在北京舉辦舉辦的中歐經貿對話傳出破局。路透
原本預定7月24-25日在北京舉辦舉辦的中歐經貿對話傳出破局。路透

英國金融時報周二引述知情人士報導，歐盟原本要跟中國大陸開一場重要的經貿會議，但雙方在很多貿易爭端上欠缺進展，歐盟無意參加。

這場經貿對話原先安排7月24-25日在北京舉辦，為下月中歐領袖高峰會暖身，但談判一直卡關，根㩀一位歐盟高層官員的說法，除非雙方談成具體成果要在峰會上落實，否則沒有必要開。

雙方最近發生多起貿易摩擦。歐盟認定中國電動車產業因有政府補貼而獲得不公平優勢，去年開徵反補貼稅，中國不甘示弱對歐洲白蘭地加稅，並對歐洲的豬肉和乳製品展開反補貼調查。近幾周，歐盟禁止大陸製醫療器材參加多數政府採購案，並對中國進口的硬木合板徵收反傾銷稅。另有傳聞說，雙方關係惡化，是因為中國對稀土出口設限。

不辦這場經貿對話，使外界對中歐高峰會取得具體成果不抱太大期待。雖然另一位歐盟官員說，這場對話本來就是不定期舉辦，並非場場峰會之前都辦。此次峰會正值中歐建交50週年，但代表中國出席的不是習近平，而是第二號人物李強。

豬肉 經貿 歐盟 北京

延伸閱讀

SDGs永續目標｜「零殘忍」美妝是假議題嗎？

台英將舉行年度經貿對話 英商貿部：續尋求雙邊合作

日媒：G7峰會川普成變數 日本欲主導中國議題有難度

德媒：歐盟準備接受美國10%全面關稅 但「有條件」

相關新聞

中歐峰會前的經貿對話傳出破局！歐盟：談判無進展 沒必要辦

英國金融時報周二引述知情人士報導，歐盟原本要跟中國大陸開一場重要的經貿會議，但雙方在很多貿易爭端上欠缺進展，歐盟無意參加...

荷莫茲海峽與波灣船運電子干擾加劇 牽動全球油運命脈

伊朗與以色列衝突未見平息跡象，海軍當局表示，最近幾天荷莫茲海峽與更廣泛波斯灣的商船電子干擾激增。同時，中東航線的石油運輸...

TikTok在美命運未卜 川普料將第3度延後禁令期限

外界普遍預期，美國總統川普將延長對TikTok設定的最後期限。短影音平台TikTok原本必須在19日前找到非中資買家，否...

韓股市值重返2兆美元榮耀 受惠改革期望與AI交易助力

在企業改革預期升高、以及人工智慧（AI）熱潮的帶動下，南韓股市17日盤中衝上三年半新高，市值重返2兆美元里程碑，SK海力...

日銀維持利率0.5%不變 明年放慢縮減購債步調

日銀（央行）今天維持基準利率不變，並決定明年放慢縮減購債的步調，這顯示日銀對於逐步退出長達十多年大規模貨幣刺激政策採取審...

AMD單日大漲近9% 分析師看好GPU業務回升 調高目標價

超微（AMD）16日股價大漲近9%，原因是投資銀行Piper Sandler分析師調高超為目標價，理由是看好AMD近期發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。