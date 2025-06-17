日銀維持利率0.5%不變 明年放慢縮減購債步調

日銀（央行）今天維持基準利率不變，並決定明年放慢縮減購債的步調，這顯示日銀對於逐步退出長達十多年大規模貨幣刺激政策採取審慎做法。

日銀17日結束為期兩天的會議，根據聲明，日銀總裁植田和男領導的政策委員會把基準政策利率在0.5%不變。央行表示，計劃從下一年度開始，把每月縮減購債的規模，從目前的每季4,000億日圓（27.6億美元），降至每季縮減規模2,000億日圓。

這將使日銀到2027年第1季時，每月購債規模降到2兆日圓左右，大致相當於日銀在2013年推出大規模貨幣寬鬆計畫之前，為確保市場流動性而購買的金額。

日圓兌美元盤中升值0.15%至144.53日圓，日本公債期貨下跌0.1%；日股日經225指數上漲0.4%。

日銀放緩資產負債表縮減速度，顯示在上個月日本超長期公債殖利率飆升後，央行擔心減少購債對市場產生影響。近期日本公債波動較大並蔓延至全球債市，使得日銀採取審慎態度。

日銀表示，將在明年6月政策會議上對2026年度縮減購債計畫進行中期檢討，「若長期利率急遽上升，日銀將靈活因應，例如增加債券購買」。日銀說，估計持有的日本公債規模到2027年3月將比當前水準減少約16%-17%。