快訊

美國反川抗爭延燒！為何示威都用「墨西哥旗」？

「金曲製造機」陳彼得在大陸辭世 享壽 82歲！劉文正、崔苔菁都唱過他的歌

陸頂尖大學撤銷英語系 轉向發展「專業+外語」跨域人才

荷莫茲海峽與波灣船運電子干擾加劇 牽動全球油運命脈

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
海軍當局表示，最近幾天荷莫茲海峽與更廣泛波斯灣的商船電子干擾激增。路透
海軍當局表示，最近幾天荷莫茲海峽與更廣泛波斯灣的商船電子干擾激增。路透

伊朗以色列衝突未見平息跡象，海軍當局表示，最近幾天荷莫茲海峽與更廣泛波斯灣的商船電子干擾激增。同時，中東航線的石油運輸費率暴漲，加劇市場對中東石油流動的憂慮。

伊朗與以色列持續相互以飛彈進行攻擊，美國主導的聯合海事資訊中心（JMIC）表示，「JMIC持續收到船舶回報有電子（訊號）干擾，指稱來自（伊朗）阿巴斯（Bandar Abbas）港附近、荷莫茲海峽以及阿拉伯灣好幾個其他地區」。

JMIC指出，「這些在整個波灣地區持續加劇的干擾，正在波斯灣內造成重大影響，影響船舶」透過自動識別系統（AIS）精準傳出定位數據的能力，構成海上交通的運作與導航挑戰」。每一艘遠洋船駁船上都裝有西ㄝ導航系統，包括全球商船廣泛使用的AIS公共船舶追蹤系統。

JMIC說，，「由於伊朗和以色列持續（相互）攻擊，（中東）地區威脅水準依然很高，海上威脅水準維持居高不下」。此前，英國海事貿易組織（UKMTO）16日也指出，波斯灣和荷莫茲海峽的導航干擾增加，但未指稱干擾來源。希臘當局已敦促該國商船船隊登錄所有會行經荷莫茲海峽的船舶，

數據顯示，從中東到東亞航線（TD3C）能乘載200萬桶原油的超級油輪，基準費率在16日漲到70-71個世界標準（Worldscale）點，比12日以伊衝突爆發前跳漲近60%。

根據波羅的海交易所（Baltic Exchange）的資料，郵輪每日租船費率16日漲至將近4.6萬美元，比前一天暴漲超過1.2萬暪元，為去年2月來最大單日上漲金額。

航線 油價 伊朗 以色列 中東

延伸閱讀

川普認了有「大事」！美國務卿魯比歐也正在返回華府中

以伊衝突續升級 陸促在以色列公民盡快通過陸路離境

影／以色列轟炸伊朗國營電視台！鏡頭噴出碎片 主播逃命震撼畫面曝

川普籲950萬人速撤離德黑蘭！稱美將「做一些事」已增加中東部署

相關新聞

荷莫茲海峽與波灣船運電子干擾加劇 牽動全球油運命脈

伊朗與以色列衝突未見平息跡象，海軍當局表示，最近幾天荷莫茲海峽與更廣泛波斯灣的商船電子干擾激增。同時，中東航線的石油運輸...

AMD單日大漲近9% 分析師看好GPU業務回升 調高目標價

超微（AMD）16日股價大漲近9%，原因是投資銀行Piper Sandler分析師調高超為目標價，理由是看好AMD近期發...

《晶片戰爭》作者不贊成美課進口晶片關稅：應與台韓日歐簽專項協定

《晶片戰爭》一書作者米勒（Chris Miller）認為，美國想靠關稅對付中國的晶片補貼是行不通的。他主張，與其單方面課...

EV退燒？歐洲購買意願減幅7% 比美更大 主要是現實考量

殼牌集團（Shell）周二發布的全球駕駛人調查報告顯示，消費者從燃油車轉向電動車的意願正在降低，歐洲的抗拒比起美國來說更...

輝達大戶急流湧退：去年回報率42%的避險基金 出清輝達持股

前瑞銀分析師、避險基金Captain Global Fund創辦人程正樺曾稱輝達（Nvidia）是他職業生涯中最佳選股。...

美股期指翻黑！川普放話所有人撤離德黑蘭 油價應聲飆1%、金價彈漲

全球市場在今天（17日）亞洲盤初時段受到震撼，原因是美國總統川普呼籲所有人立即撤離伊朗首都德黑蘭，消息帶動油價應聲上漲、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。