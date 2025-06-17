快訊

美國反川抗爭延燒！為何示威都用「墨西哥旗」？

「金曲製造機」陳彼得在大陸辭世 享壽 82歲！劉文正、崔苔菁都唱過他的歌

陸頂尖大學撤銷英語系 轉向發展「專業+外語」跨域人才

AMD單日大漲近9% 分析師看好GPU業務回升 調高目標價

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
超微（AMD）16日股價大漲近9%。路透
超微（AMD）16日股價大漲近9%。路透

超微（AMD）16日股價大漲近9%，原因是投資銀行Piper Sandler分析師調高超為目標價，理由是看好AMD近期發表的最新產品。

Piper Sandler分析師群表示，預期AMD的繪圖處理器（GPU）業務將在第4季迅速回升。他們預期，AMD屆時將大致擺脫美國對中國和其他國家實施半導體出口新規定所帶來的8億美元損失衝擊。

AMD在上周推出新一代AI晶片「Instinct MI400」系列。值得注意的是，AMD還發表一款名為「Helios」的伺服器機櫃，可將數千顆晶片串聯運作。這套系統預期對於雲端公司和大型語言模型開發商等AI客戶是重要產品。

當時AMD執行長蘇姿丰在加州聖荷西的活動現場展示這些產品，同台的OpenAI執行長奧特曼形容這些產品聽起來「瘋狂極了」。

Piper Sandler分析師在報告中表示：「整體來看，我們對這一周AMD的產品發表感到振奮，尤其是Helios機櫃，我們認為這對Instinct晶片的成長很關鍵。」

Piper Sandler將AMD股價目標由每股125美元上調至140美元。

AMD股價周一大漲8.8%至每股126.39美元，是1月7日以來最高。

另一方面，Bernstein研究公司分析師16日也在另一份報告中表示，他們受到AMD新產品「溫和鼓舞」，認為該公司正努力拉近與輝達的表現與時間差距。

該公司說：「雖然AMD新的MI355晶片顯然穩健，我們認為它在面對輝達機櫃級產品仍會陷入競爭苦戰。MI450系列（還有至少一年之遙）顯然將到了關鍵時刻。」

語言 蘇姿丰 半導體 分析師 AMD

延伸閱讀

大摩看好聯發科TPU發展 預估新專案將挹注營運成長

茂訊看好強固電腦業績

緯創、神達 押逾四個月

施耐德電機與NVIDIA宣布全球策略合作 攜手推動 AI 工廠基礎設施

相關新聞

荷莫茲海峽與波灣船運電子干擾加劇 牽動全球油運命脈

伊朗與以色列衝突未見平息跡象，海軍當局表示，最近幾天荷莫茲海峽與更廣泛波斯灣的商船電子干擾激增。同時，中東航線的石油運輸...

AMD單日大漲近9% 分析師看好GPU業務回升 調高目標價

超微（AMD）16日股價大漲近9%，原因是投資銀行Piper Sandler分析師調高超為目標價，理由是看好AMD近期發...

《晶片戰爭》作者不贊成美課進口晶片關稅：應與台韓日歐簽專項協定

《晶片戰爭》一書作者米勒（Chris Miller）認為，美國想靠關稅對付中國的晶片補貼是行不通的。他主張，與其單方面課...

EV退燒？歐洲購買意願減幅7% 比美更大 主要是現實考量

殼牌集團（Shell）周二發布的全球駕駛人調查報告顯示，消費者從燃油車轉向電動車的意願正在降低，歐洲的抗拒比起美國來說更...

輝達大戶急流湧退：去年回報率42%的避險基金 出清輝達持股

前瑞銀分析師、避險基金Captain Global Fund創辦人程正樺曾稱輝達（Nvidia）是他職業生涯中最佳選股。...

美股期指翻黑！川普放話所有人撤離德黑蘭 油價應聲飆1%、金價彈漲

全球市場在今天（17日）亞洲盤初時段受到震撼，原因是美國總統川普呼籲所有人立即撤離伊朗首都德黑蘭，消息帶動油價應聲上漲、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。