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《晶片戰爭》作者不贊成美課進口晶片關稅：應與台韓日歐簽專項協定

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
《晶片戰爭》作者米勒反對美國課進口晶片關稅，主張應與台灣、南韓、日本和歐洲關鍵盟邦合組聯盟，共同打擊中國大陸。路透
《晶片戰爭》作者米勒反對美國課進口晶片關稅，主張應與台灣、南韓、日本和歐洲關鍵盟邦合組聯盟，共同打擊中國大陸。路透

晶片戰爭》一書作者米勒（Chris Miller）認為，美國想靠關稅對付中國的晶片補貼是行不通的。他主張，與其單方面課徵高額關稅推高國內業者的成本，不如與台、韓、日、歐等關鍵盟邦簽訂「半導體專項貿易協定」，這樣既能聯合打擊中國大陸，又能換取盟友擴大在美投資，還避免關稅戰反噬本土AI發展與製造業復興目標。

白宮想以國安為由對進口晶片課稅，但米勒提醒，美國每年進口晶片的價值高達數千億美元，其中絕大多數至少有一部分在海外製造，如果真的大幅加稅，不僅科技巨擘的營運成本會暴增，AI資料中心的投資進度也將被拖慢。

米勒說，與其他產業不同，晶片出口目前並未面臨美國貿易夥伴的關稅或重大非關稅壁壘。美國半導體企業並不擔心與歐洲、日本、韓國或台灣的貿易公平性問題。真正的挑戰來自中國。

他痛批中國大手筆砸錢補貼，嚴重扭曲全球晶片市場，雖然美歐日等國也提供政府資金扶持半導體產業，但中國的補貼規模遠超其他國家，且官方直接入股晶片企業當股東，讓廠商虧錢也能存活。全球現在使用的中低階晶片，很多都是陸廠生產。美國碳化矽晶片大廠Wolfspeed就被打到快破產。

米勒獻計，美國組團對抗中國大陸才是正解。美國應與盟邦簽署半導體貿易協議，減少貿易壁壘，促使簽約國承諾在美增加投資，並迫使它們共同採取行動打擊中國。

米勒說，美國採取了正確措施限制中國取得先進技術，並降低對中國晶片的依賴。但美國的技術出口管制比起日本和荷蘭等國更嚴格，反而讓他國企業趁機擴大市占率，間接助長中國的技術進步。而如果美企不能使用便宜的中國晶片，歐日企業卻可以，美國業者將處於成本劣勢。

關稅戰 美國 晶片 日本 半導體

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