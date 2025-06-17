輝達大戶急流湧退：去年回報率42%的避險基金 出清輝達持股
前瑞銀分析師、避險基金Captain Global Fund創辦人程正樺曾稱輝達（Nvidia）是他職業生涯中最佳選股。但他現已出清對輝達的所有持股，對這家市值3.5兆美元晶片製造商的前景不那麼篤定了。
程正樺的科技基金去年回報率高達42%，他是過去十年中受益於輝達股價飛漲的投資人之一。他2016年創立Captain Global Fund時，買進的首批股票之一就是輝達，此後又多次再投資。
現在，他不再那麼有把握了。
程正樺在第1季賣出輝達股票，理由是擔心與GB200機櫃有關的延誤。他指出，庫存風險、獲利預測未能上修、來自客製化晶片的競爭等，都是他避開該股的原因。
程正樺說，真的很喜歡輝達，這支股票幫他賺了人生中最多的錢。他的基金管理大約1億美元的資產。他表示，需要賣出時，就得賣出。不能愛上一支股票。
儘管輝達的股價過去五年躍漲超過1,400%，分析師仍壓倒性地看好這支股票。不過，也開始出現少數懷疑的聲音。Seaport Global證券在4月30日給予該股罕見的「賣出」評級，理由是2026年人工智慧預算可能放緩。
以做空美國房市出名的「大賣空」主角貝瑞（Michael Burry）今年稍早大量買入輝達的看跌期權，但這也可能只是避險操作。
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