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EV退燒？歐洲購買意願減幅7% 比美更大 主要是現實考量

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
一份新的駕駛人調查報告顯示，消費者從燃油車轉向電動車的意願正在降低。美聯社
一份新的駕駛人調查報告顯示，消費者從燃油車轉向電動車的意願正在降低。美聯社

殼牌集團（Shell）周二發布的全球駕駛人調查報告顯示，消費者從燃油車轉向電動車的意願正在降低，歐洲的抗拒比起美國來說更明顯。該項涵蓋英國、中國、德國和美國等市場共15,000名駕駛人的調查指出，價格成本是主要障礙。

殼牌機動便利業務負責人David Bunch表示：「歐洲市場讓我們大感意外，最大的障礙就是電動車的價格。雖然里程焦慮仍然存在，但已有所減輕。」目前電動車平均仍比燃油車高出30%。

今年，歐洲有41%受訪者考慮轉向電動車，低於去年的48%，美國考慮購買電動車的比率下降3個百分點至31%。

大約半數的歐洲駕駛人認為，公共充電設施在過去一年有所改善，這個比率遠低於中國的74%和美國的80%。

僅17%的歐洲駕駛人認為公共充電物有所值，但在中國和美國，這個比例分別達到69%和71%

殼牌目前在全球有7.5萬座充電站，其電動車戰略主要聚焦快速充電站而非家用充電樁，核心市場包括中國、英國、德國、瑞士、新加坡、荷蘭和美國。

電動車 美國 德國 充電站

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