汲取俄烏戰爭教訓 波蘭大幅擴張彈藥產能

波蘭政府宣佈，隨著國有國防公司梅斯科（Mesko）位於斯卡日斯科-卡緬納（Skarżysko-Kamienna）的工廠建立新產線，小口徑彈藥年產量已由5000萬發提升至2.5億發，增幅達400%。

根據波蘭電視台TVN報導，總理唐納·圖斯克（Donald Tusk）出席新設施啟用典禮時強調：「波蘭正從烏克蘭戰爭中汲取教訓，並準備擺脫歐洲彈藥短缺的陰影。」

波蘭國家安全局（Biuro BezpieczeństwaNarodowego，BBN）局長烏科夫斯基（DariuszŁukowski）今年3月接受波蘭Polsat新聞台（PolsatNews）訪問時表示，波蘭目前的彈藥庫存僅足以支撐「一至兩週」的戰鬥，若在未獲北約盟軍支援的情況下遭受俄羅斯攻擊，防衛能力將面臨嚴峻挑戰。

為此，圖斯克政府承諾將投入數十億茲羅提增加軍備儲備，並強化國內產能。

圖斯克總理辦公室指出，此項投資是「重新波蘭化」（repolonizacja）戰略的一環，意在恢復本國對關鍵產業的控制權。他強調：「我們希望這些工廠不僅能滿足波蘭軍方所需，還能拓展出口市場。」

梅斯科（Mesko）公司生產的 Piorun 肩射式防空系統在烏克蘭實戰中表現優異而廣受國際肯定，繼美國、挪威之後，比利時亦於5月成為最新採購國。

圖斯克補充，自2023年底新政府上任以來，實際國防支出已成長60%。2024年波蘭計劃將國內生產毛額（GDP）的4.7%投入國防，超過前一年的4%，為北約（NATO）成員中最高比重。

他坦言，過去波蘭政府花費大量預算向國外採購軍備，如今則致力於「扭轉不利比例，推動本地製造」。自俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，波蘭國防開支急遽成長，不僅沿用前朝法律與正義黨（PiS）制定的軍購計畫，也新增多項與美國與韓國廠商的軍購合約。