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波蘭國家航空LOT採購40架A220飛機 創史上最大投資

中央社／ 華沙16日專電

波蘭國家航空LOT首度向空中巴士公司（Airbus）訂購飛機，本次共購買40架A220噴射客機，預計2027年起交付，以支援包括中央運輸港（Central Communication Port,CPK）在內的航線擴張與機隊現代化，這是該航空公司歷史上最大筆投資。

根據波蘭電視台TVN24報導，本次協議包含20架A220‑100與20架A220‑300，其中A220‑100首次進入常規旅客航線，座位數100至120，而A220‑300為加大型號，搭載120至150名乘客。雖未公布合約總價，但估算單架約9000萬美元，40架總值約36億美元（約新台幣1,075億元）。

在巴黎航展（Paris Air Show）上，LOT執行長菲約爾（Michał Fijoł）指出，這項投資強化LOT於中東歐的競爭力，為其成為CPK機場主力運營航空公司做好準備。空中巴士商用飛機銷售副總裁貝努瓦·德·聖修伯里（Benoît de Saint-Exupéry）也表示，40架A220訂單是歷史性里程碑，歡迎LOT加入空中巴士航空家族。

此一訂單由空中巴士擊敗巴西製造商巴西航空工業公司（Embraer）拿下，據內部消息，巴西航空曾提議在波蘭設裝配線，但最終LOT選擇了空中巴士，反映其對歐盟供應鏈與政策利益的重視。

波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）稱這是「波蘭國家航空公司歷史上最大投資」，將助LOT成為「歐洲航空運輸領導者」。此舉亦符合法國與波蘭近期簽署之強化安全與能源合作條約。

目前LOT機隊約86架，其中一半為波音（Boeing），另一半為巴西航空，另有數架正在運送中，包括兩架波音787夢幻客機（Dreamliner）與13架波音737 MAX 8。此外，LOT已獲得選擇另外44架A220的選擇權，以符合2032年CPK啟用後的機隊規模需求。

空中巴士 波蘭 巴西

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