美股期指翻黑！川普放話所有人撤離德黑蘭 油價應聲飆1%、金價彈漲

全球市場在今天（17日）亞洲盤初時段受到震撼，原因是美國總統川普呼籲所有人立即撤離伊朗首都德黑蘭，消息帶動油價應聲上漲、美股期指下跌，金價上漲。

川普最新發出的言論，逆轉了市場幾小時前對以伊戰爭不至於擴大為更廣泛衝突的樂觀預期。川普是在加拿大G7領袖高峰會上透過社群媒體發表這番言論，但數小時前，他才表示伊朗希望達成協議。此外，以色列稍早也表示，對伊朗的軍事打擊將持續進行。

在台灣時間今天清晨7時30分左右，美股標普500指數期貨下跌0.3%、那斯達克100期貨指數跌0.4%、道瓊期指跌0.3%。

國際原油價格則應聲上漲，西德州中級原油（WTI）7月期貨今天盤中上漲1.6%，報每桶72.90美元，逆轉昨天下跌1.6%的頹勢。

布蘭特原油期貨周一（16日）收盤跌1.35%至每桶73.23美元，預期今天開盤後也會跟進上漲。

現貨黃金價格也反彈，上漲0.35%，報每英兩3,396美元。

川普在周一傍晚在社群媒體上表示：「伊朗早該簽下我要他們簽的『協議』。真是可悲，又白白浪費人命。簡單說，伊朗不能擁有核武。我已經說了一遍又一遍！所有人應該立即撤離德黑蘭！」

川普此言含義暫時不得而知，但在幾個小時前的會議上，他曾表示伊朗希望達成協議，儘管以伊雙方已連續第四天互相開火，伊朗仍希望就局勢降溫與美國展開對話。川普當時還說：「我一離開這裡，我們就會做些什麼。」當被問及美國是否將進一步介入軍事行動時，他表示不願多談。

根據《華爾街日報》周一援引未具名的中東與歐洲官員報導，伊朗方面正釋出訊號，希望與以色列降溫衝突，並願在美方不加入以軍行動的前提下，恢復與美國的核子談判。路透也有類似報導，內容指伊朗透過卡達、沙烏地阿拉伯與阿曼傳達這項訊息。

CNN稍後報導，川普將提前離開G7並返回華盛頓。白宮新聞秘書卡李維特以「中東局勢」為由，取消了川普出席加拿大峰會的行程。