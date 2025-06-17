台積電、聯電ADR大漲逾2% 日月光漲勢更強

台股ADR周一（16日）表現強勁，台積電、聯電ADR都大漲超過2%，日月光更強漲3%，中華電信ADR也勁揚1%。

台積電ADR收盤大漲2.17%，報每股215.68美元，換算並折合台幣後為每股1,268.85元，較台北交易股票溢價率為23.79%。

道瓊工業指數16日收盤上漲317.30 點，漲幅0.75%，至42,515.09 點；標普500指數上漲56.14點，漲幅0.94%，至6,033.11點；那斯達克指數上漲294.39點，漲幅1.52%，至19,701.21點，創下5月27日以來最大單日漲幅。

費城半導體指數大漲155.05點，漲幅3.03%，報5,267.30點。

以下是台股ADR收盤報價：

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 152.37 +3.08 145.00 5.08

中華電 CHT 135.69 +1.10 136.00 -0.23

台積電 TSM 1,268.85 +2.17 1,025.00 23.79

聯電 UMC 48.95 +2.46 48.00 1.97

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據