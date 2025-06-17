美股收盤／標普500反彈、那指勁揚1.5% 傳伊朗重啟核談判

美國股市周一反彈，投資者開始買入風險資產，因為有報導說伊朗願意恢復與美國的核子談判，並希望緩和與以色列之間的敵對局勢。這使得油價回落，舒緩投資人對能源價格上漲可能刺激通膨的擔憂。

道瓊工業指數周一（16日）收盤上漲317.30 點，漲幅0.75%，至42,515.09 點；標普500指數上漲56.14點，漲幅0.94%，至6,033.11點；那斯達克指數上漲294.39點，漲幅1.52%，至19,701.21點，創下5月27日以來最大單日漲幅。

費城半導體指數大漲155.05點，漲幅3.03%，報5,267.30點。

在標普指數11大類股中，科技和通訊服務類股領漲，公用事業類股表現最差。

油價下跌逾1%，因寄望以色列和伊朗在過去幾天相互發動導彈襲擊後能夠達成停火協議。伊朗呼籲美國總統川普向以色列施壓，迫使其停火，結束為期四天的互相襲擊。作為回報，伊朗將重回談判桌，並願在核談判上展現更大彈性。以色列總理則表示，他的國家正走在「勝利之路」上。

兩名伊朗消息人士和三名地區消息人士周一向路透表示，德黑蘭已要求卡達、沙烏地阿拉伯和阿曼向川普施壓，要求他利用對以色列的影響力，促使該國同意立即與伊朗停火，以換取德黑蘭在核談判中的彈性。

川普周一在加拿大G7高峰會期間表示，伊朗希望談判。與此同時，彭博報導說，美國拒絕支持G7提出的呼籲以色列和伊朗緩和衝突的聲明。

Wells Fargo Investment Institute的Chris Haverland表示，儘管衝突似乎暫時得到遏制，但地緣政治和貿易政策的不確定性未來幾天和幾周仍可能會加劇市場波動。他說，從7月9日至8月12日，即對全球貿易夥伴和對中國的對等關稅暫停期結束之時，預期美國國會將完成一項「政治上頗具爭議的」預算法案，相關磋商可能會增加不確定性。

Villere & Co駐新奧爾良的投資組合經理George Young則表示，「真正的變數在於油價將會發生什麼……任何小小的地緣政治變動都可能對石油行業乃至整個經濟產生相當大的影響。」「如果消費者因為擔心通膨而縮手縮腳、不願消費，那麼這將直接影響企業的營收，無論你投資的是哪個經濟領域。」

投資人還關注聯準會將在周三公布的貨幣決策，市場普遍預期利率不變，預期9月才有機會降息。

個股方面，超微（AMD）大漲8.81%，此前Piper Sandler上調AMD股價目標價。

快遞業者優比速（UPS）和聯邦快遞（FedEx）股價均上漲1.1%，因川普集團16日推出「Trump Mobile」服務，包含一項手機資費方案，以及預定9月上市、要價499美元的智慧手機，而「Trump Mobile」把UPS和FedEx都指定為運貨合作夥伴。

美國鋼鐵跳漲5.1%，之前川普批准日本製鐵以149億美元收購該公司。