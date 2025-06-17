傳伊朗釋對話訊號 投資人減少避險部位 金融市場恢復平靜

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
以色列與伊朗16日連續第四天互轟，不過，有報導指出伊朗希望展開對話，尋求結束敵對狀態，投資人也從以伊衝突的震撼中恢復平靜。路透
以色列與伊朗16日連續第四天互轟，不過，有報導指出伊朗希望展開對話，尋求結束敵對狀態，投資人也從以伊衝突的震撼中恢復平靜。路透

以色列伊朗16日連續第四天互轟，不過，有報導指出伊朗希望展開對話，尋求結束敵對狀態，投資人也從以伊衝突的震撼中恢復平靜，開始減少避險部位，美股三大指數16日早盤走升，金價從高點回落，油價也吐回稍早漲幅，由紅翻黑。

道瓊社報導，中東與歐洲官員說，伊朗已緊急透過阿拉伯中間人向美國、以色列釋出訊號，尋求終結敵意狀態，想重新恢復核計畫的談判。德黑蘭當局告訴阿拉伯官員，若美國不加入攻擊，他們對於重回談判桌抱持開放態度。他們也向以色列傳達訊號，認為控制住暴力，對雙方都有益。美股擺脫上周五跌勢，美股三大指數16日早盤反彈回升。

布蘭特原油期貨16日亞洲時段一度大漲逾5%，隨後漲幅一路收斂，後翻黑跌3.9%。美國西德州中級原油期貨也跌4%。現貨金價從上周五高點拉回，挫低1.2%，報每英兩3,392.46美元。

圖／經濟日報提供
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BCA研究的首席策略師帕皮奇說，要是伊朗持續鎖定以色列，未攻擊此區的能源基礎設施，市場將對衝突感到麻痺。但Onxy資本集團研究主管奇林吉安提醒，重點是衝突是否會影響到能源流向，目前為止，產能和出口逃過一劫，伊朗方面也未削弱荷莫茲海峽的航運。

以伊衝突的關鍵議題之一，在於是否會擾亂荷莫茲海峽航運，全球約五分之一的消費油品途經於此，每天約運輸1,800萬~1,900萬桶石油與其他石油製品。外界憂慮荷莫茲海峽若遭封鎖，將使油價激烈走升。彭博資訊報導，波斯灣與荷莫茲海峽已出現嚴重的訊號干擾狀況，成為一大變數。

分析師估計，若伊朗原油輸出受阻，石油輸出國組織（OPEC）與盟友的多餘產能，足以抵銷伊朗石油中斷的影響。照現況看來，油價狂飆發生機率極微。在石油需求趨緩的大環境下，今年全球石油仍供過於求。晨星分析師古德說：「除非戰事擴大，否則事後可能證明，今天油價上漲會是『見消息就賣出』的事件。」

以色列與伊朗16日持續第四天互轟，伊朗在拂曉前以飛彈攻擊以色列特拉維夫與港口城市海法；以國軍方則宣稱已「完全控制德黑蘭（伊朗首都）上空」，並摧毀伊朗約三分之一的地對地飛彈發射器。

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