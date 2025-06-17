Gucci母公司開雲突圍 挖角雷諾執行長

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
法國奢侈品巨擘開雲集團（Kering）挖角雷諾汽車執行長梅奧（Luca De Meo）接掌帥印。 路透
法國奢侈品巨擘開雲集團（Kering）挖角雷諾汽車執行長梅奧（Luca De Meo）接掌帥印。 路透

知情人士透露，法國奢侈品巨擘開雲集團（Kering）挖角雷諾汽車執行長梅奧（Luca De Meo）接掌帥印，寄望這位成功振興雷諾的58歲義大利人，能為旗下陷入困境的Gucci等品牌帶來轉機。

 消息來源表示，梅奧近日將獲開雲任命為執行長。開雲拒絕評論，而雷諾15日晚間則證實梅奧已提出辭呈，將「在汽車行業之外尋求新的挑戰」，將任職至7月15日。市場顯然已為開雲的最新人事布局按下贊成票，開雲股價16日開高走高，漲幅一度逼近9%，邁向2020年3月以來最大單日漲幅，雷諾股價一度重挫近7%，是去年7月至今最大跌幅。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

因旗下最大營收和利潤來源Gucci近年在中國大陸市場屢屢受挫，開雲逐漸被LVMH和愛馬仕等對手甩在後面。過去三年，開雲股價暴跌約70%，市值縮水210億歐元。

反觀梅奧任內，雷諾儘管規模有限，卻是業界表現最佳公司之一。梅奧2020年7月走馬上任時，雷諾每天虧損數百萬歐元。在他帶領下，雷諾熬過疫情期間的國家紓困貸款危機、俄羅斯業務數十億歐元減記等困境，並重新架構與日產汽車間長達20年但貌合神離的聯盟關係。逐漸轉虧為盈的雷諾，市值更於2024年超越日產。

上周剛滿58歲的梅奧，在汽車業的資歷超過30年，曾任職豐田、飛雅特和福斯，但他對時尚業並非完全陌生，過去五年領導雷諾期間，他曾促成與Agnès B等品牌的合作。

法國政府持股15%的雷諾，是2024年唯一未發布獲利預警的歐洲大車廠。

法國 日產 愛馬仕

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