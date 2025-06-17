根據路透引用日媒的報導，日產汽車社長暨執行長艾斯皮諾薩（Ivan Espinosa）表示，公司計劃減持對法國合作夥伴雷諾汽車的持股。

日產與雷諾3月曾表示，他們已經達成協議，對彼此持股比率的最低要求從15%降至10%。根據該協議，任何股份出售都須經雙方協調，且包含優先購買權在內。

日媒指出，如果日產出售對雷諾的5%持股，依照當前股價可套現約1,000億日圓（約6.4億美元），而日產計劃用這筆資金投入新車開發，因應充滿挑戰的經營環境。根據LSEG資料，日產目前持有雷諾15%股份。

這項消息傳出之際，正值雷諾證實執行長梅奧將離職，轉向汽車產業以外的領域發展。根據路透等外媒報導，梅奧是獲得精品業者開雲集團挖角。