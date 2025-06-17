格陵蘭稀土計畫 獲金援
美國進出口銀行表明願意提供1.2億美元貸款，資助金屬勘探與開發業者Critical Metals位於格陵蘭的Tanbreez稀土礦項目。這可望成為川普政府首件海外礦業投資案。
據路透所見、一封日期為6月12日的信函，總部位於紐約市的Critical Metals已滿足向美國進出口銀行（EXIM）貸款1.2億美元的初步要求。一旦批准，還款期限將為15年，較私人融資提供的還款期限更長。
Tanbreez開採計畫預計斥資2.9億美元，EXIM的資金將用於資助技術工作，並確保礦場在2026年底前實現初步生產。一旦全面投產，礦場預計每年可生產8.5萬噸稀土精礦和兩種稀有金屬。
此舉將提升美國取得全球經濟貿易核心礦產資源的能力，也有助減少美國對市場主導國的中國的依賴。川普今年稍早曾揚言收購格陵蘭，但屢次遭拒。
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