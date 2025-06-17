川普集團 要推智慧手機

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

川普集團16日推出「Trump Mobile」服務，包含一項手機資費方案，以及預定9月上市、要價499美元的智慧手機，成為川普商業帝國再度藉由現任總統身分牟利的最新例證。

根據官網資訊，這項手機資費方案月費為47.45美元，包含「吃到飽」的通話、簡訊與上網流量，另提供道路救援服務，以及「遠距醫療與藥局福利」。而47.45美元的定價，呼應川普曾任美國第45任總統，如今又是第47任總統。

這家由川普擁有的公司同時宣布，將發售一款名為「T1」的智慧手機，採用金色金屬外殼，背面印有美國國旗圖樣。

如同川普從政期間推出的一系列產品—包括手表、球鞋與聖經—這次進軍電信業的計畫，主要也是一項授權協議。

網站底部寫道：「Trump Mobile及其產品與服務，並非由川普集團或其關係企業、負責人設計、開發、製造、經銷或銷售。」

這類授權交易為川普家族提供了可觀的獲利機會，能在風險相對有限的情況下提升關注度。川普13日申報，他在2024年透過多項授權協議獲利逾800萬美元。不過，川普家族一系列的授權交易與其他品牌商品合作協議，也引發了道德爭議。

PP前瞻公司科技、媒體、電信（TMT）分析師佩斯卡托表示：「這項最新舉動引發的疑問，比獲得的答案還多。和往常一樣，魔鬼藏在細節裡，因為目前川普與電信業者的實際商業關係等情況，仍不得而知。」

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