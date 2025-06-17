阿布達比油企 海外併購

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
Adnoc盼藉由收購行動，進軍近年來成長飛快的LNG市場。 （路透）
Adnoc盼藉由收購行動，進軍近年來成長飛快的LNG市場。 （路透）

阿布達比國營石油公司（Adnoc）率領的投資集團已出價187億美元，尋求以全現金收購澳洲化石燃料生產商Santos，顯示Adnoc正透過這項自身歷來最大膽的海外併購行動，力圖擴大在液化天然氣（LNG）領域的布局。

綜合路透與彭博資訊報導，Adnoc旗下投資部門XRG已聯合阿布達比國家控股公司及私募股權業者凱雷，以每股8.89澳幣（5.76美元）的價碼收購Santos，較13日收盤價溢價28%，激勵Santos股價16日收盤勁漲近11%，寫2020年11月來最大單日漲幅。

Adnoc盼藉由這樁收購行動，進軍近年來成長飛快的LNG市場，若這項交易案付諸實現，Adnoc將能在澳洲與極具戰略價值的巴布亞紐幾內亞，取得重要的營運版圖。

在6月，Adnoc表示，目標是在2035年前，將天然氣與LNG的年產量提升至2,000萬–2500萬噸。Santos去年售出508萬噸的LNG，逾六成產自巴布亞紐幾內亞。Rystad能源天然氣與LNG副總裁拉米許說，Adnoc瞄準的是Santos位於亞太盆地的LNG資產，由於Adnoc計劃增產LNG，因此希望生產地鄰近未來需求看旺的區域。

澳洲財政部長查默斯將根據外國投資審查委員會的建議，決定是否放行這樁收購案。

澳洲 巴布亞紐幾內亞 化石

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