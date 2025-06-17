SK要蓋南韓最大資料中心

消息人士透露，南韓SK集團正和美國雲端服務供應商亞馬遜網路服務（AWS）合作，要投入數兆韓元在蔚山市建造南韓最大的人工智慧（AI）資料中心。

韓國前鋒報16日報導，知情人士說，這個項目本月啟動，動土典禮預計8月舉行，地點在蔚山市美浦產業園區。資料中心完工後，將有6萬顆圖形處理器（GPU），發電容量達103千瓩（MW），為該國最大的AI基礎設施。項目將分兩階段進行，第一階段的目標是到2027年11月，提供40 MW電力；第二階段是到2029年2月提供全面營運所需的103 MW。

文章指出，SK集團子公司如SK電訊、SK寬頻、SK海力士等，將共同投入資源，AWS則預料將挹注40億美元。這個新資料中心是SK集團晉身AI運算服務要角的關鍵環節。

該合資案顯示企業準備迎接大型生成式AI年代之際，算力競爭持續加劇。目前南韓政府擬設立的國家AI運算中心，將使用1.5萬顆GPU，僅有SK項目的四分之一，凸顯SK集團的雄心。

SK選定蔚山市做為建設地點，主因考量該地靠近SK Gas的液化天然氣（LNG）與汽電共生電廠，可確保穩定供給資料中心運作所需的大量電力，而且還能利用LNG的冷能為資料中心降溫。

SK電訊將主掌該計畫。SK電訊執行長柳英相3月在西班牙的世界行動通訊大會（MWC）上，揭露將興建具6萬顆GPU的超大規模AI資料中心。儘管尚未得知確切的投資金額，惟SK電訊今年稍早曾表示到2028年將投資AI基礎設施3.4兆韓元，因此預料很大一部分將用於這次的計畫。此外，SK電訊及其子公司SK寬頻（SK Broadband）在4月以283億韓元（2,080萬美元），從SK化學（SK Chemicals）購入土地。