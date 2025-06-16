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傳伊朗尋求重啟對話 美股早盤漲逾500點、台積電ADR漲2.7%
在外媒報導伊朗尋求重啟對話後，全球市場的情緒變得相對平靜，帶動美股早盤16日回彈。因衝突而飆升的油價也由紅翻黑，且跌勢擴大至超過3%。
道瓊社報導，中東與歐洲官員說，伊朗已緊急透過阿拉伯中間人發出訊號，尋求終結敵意狀態，想重新恢復核計畫的談判。德黑蘭當局告訴阿拉伯官員，若美國不加入攻擊，他們對於重回談判桌抱持開放態度。他們也向以色列釋出訊號，認為控制住暴力行為，對雙方都有益。
道瓊工業指數早盤大漲500點，或1.2%。標普500指數漲1.1%，那斯達克綜合指數漲1.6%。台積電ADR漲約2.7%，輝達漲約1.8%。
Evercore ISI副董事長古哈（Krishna Guha） 表示，市場正期待衝突可能會維持在有限的戰爭模式，因此稍感寬慰，「我們假設這是有可能的，但仍預期這場衝突在 基本情況下將至少再延續數周，且預料衝突升溫的風險將會提高，此風險將籠罩能源價格，並拖累美國。」
投資人也吸收了16日上午公布的製造業數據，該數字較預期疲弱。美國聯準會（Fed）將於18日公布最新利率決策，芝商所（CME）FedWatch工具顯示，美國聯邦資金利率期貨價格反映Fed維持利率不變的機率，將近100%，即便川普對主席鮑爾施壓，要求Fed降息。中東衝突導致油價上漲，可能進一步減少Fed在近期放鬆貨幣政策的可能性。
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