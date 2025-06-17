旅遊不便險 買氣升溫

隨著班機延誤等情況愈來愈常見，旅客更加擔憂旅程受擾，因此大量購買旅遊不便險，就連企業也正在尋求顧問公司建議，以免雇員的行程受阻。

路透報導，線上旅遊保險平台InsureMyTrip的數據顯示，今年1月–4月，全球旅客索取保險報價的比率較去年同期跳增約32%。另據德國保險業者安聯的數據，歐洲旅客今夏購買旅遊保險的比率年增3%。

即使是旅遊不便險，也明確制定不賠付的情況，因此，愈來愈多旅客購買更昂貴的高階保險，以加強保障。美國最大旅遊保險比價平台Squaremouth表示，「任意取消險」（Cancel For Any Reason）保單的全球購買量年增34%。這是一種旅客自主取消行程也能獲得賠付的保單。

隨美國總統川普宣布多項移民限制措施，包括簽證審查趨嚴與旅遊禁令，企業對量身打造的旅遊顧問服務需求也同步上升，以避免雇員無法通關。提供簽證與移民諮詢服務的CIBT公司執行長迪爾表示，自去年11月以來，企業針對員工赴美準備的諮詢量激增五成。