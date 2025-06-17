歐盟暫不管制俄核燃料

歐盟能源執委約根森（Dan Jørgensen）表示，歐盟在本周提案禁止俄羅斯天然氣時，將不會一併提出限制成員國對俄國核燃料依賴的措施。

歐盟執委會上月曾說，將在本周提出相關法律措施，要在2027年年底前，終止俄國天然氣進口。執委會更在本月表示，將同步提出針對濃縮鈾的貿易措施，以降低俄國進口該燃料的吸引力，並鼓勵成員國轉換其他供應方。

當記者16日詢問約根森限制核燃料措施的提案時間點，他表示：「（提案時間點）將會到來，但在第一階段，我們會先聚焦於天然氣」 並說，核能問題相當複雜，而歐盟必須保障成員國的能源供應安全。

根據智庫布魯蓋爾（Bruegel）數據，2023年，俄國供應歐盟38%的濃縮鈾，以及23%的原鈾。歐盟執委會曾說，理想上要讓歐洲核產業在2030年代前，不再從俄國進口原料。但根據一份20日公布的文件，尚需2,410億歐元，才能建立自身的核供應鏈。