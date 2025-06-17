亞銀擬解除核電融資禁令 在能源需求和減碳承諾間取得平衡

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
亞洲開發銀行正評估是否解除核電項目融資禁令，擴大參與相關項目可能性。（歐新社）
亞洲開發銀行正評估是否解除核電項目融資禁令，擴大參與相關項目可能性。（歐新社）

亞洲開發銀行（亞銀）正評估是否解除核電項目融資禁令，因應區域內迅速攀升的能源需求。

英國金融時報（FT）報導，亞銀目前正和各成員國政府協商。由於各國必須同時滿足用電激增和減碳承諾，全球決策者對零排碳的核能支持呼聲漸漸高漲。

世界銀行董事會剛於上周決議取消長達數十年的核能融資禁令，呼應日本、德國兩大主要出資國近來對核能政策轉向。世界銀行總裁彭安杰12日在致員工信函內表示，滿足日增的電力需求，「是我們所面臨最迫切與複雜的發挑戰」，世銀將透過與聯合國監管機構國際原子能總署（IAEA）攜手，「重新進入核能領域」。

亞銀能源事務高級總監維賈雅通加（Priyantha Wijayatunga）說：「亞銀今年必須按規定檢討相關政策，我們已和出資國商議，評估擴大參與核能領域的可能性。」「這次能源政策檢討會因應外部環境變化，考慮調整相關條文。」

亞銀是亞洲最大多邊貸款機構，去年承諾以243億美元資金推動亞太地區發展。亞銀2021年敲定禁止為核能計畫提供融資的政策，但仍可在能源規劃、分析等技術層面提供協助。不過，亞銀兩大出資國美國和日本均已大幅轉變對核能的立場。

華府近來頻頻呼籲多邊開發銀行資助核電專案，認為這是協助西方企業和正在海外擴張的俄、中國營核能企業競爭的關鍵。俄羅斯國家原子能公司（Rosatom）正和土耳其、孟加拉、中國大陸、印度與伊朗興建核電廠；中國陸核工業集團（CNNC）則在巴基斯坦建造反應爐。

倡議西方開發銀行投資核電的智庫「能源成長中心」執行長莫斯（Todd Moss）說：「現行走後門操作的核能交易，只會讓俄羅斯、中國得利。」他說，多邊開發銀行應「攜手各國政府，找出最合適的模式，再以競標方式採購」。莫斯也指出，亞銀和依賴燃煤的南亞、東南亞國家關係密切，相關立場格外重要。

川普今年5月簽署行政命令，指示美國能源部加快准建新核子反應爐的程序，此舉被視為將啟動「美國的核能復興」。

美國 核電 核能

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