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以伊衝突擴散疑慮緩和 油價回跌亞股走勢分歧

中央社／ 香港16日綜合外電報導

以色列和伊朗相互轟炸進入第4天，雙方皆揚言還會繼續攻擊，但外界對於可能演變為更大規模中東衝突的疑慮緩和，油價今天應聲回跌，亞洲股市收盤則有漲有跌。

法新社報導，以色列13日突如其來打擊伊朗的軍事與核子地點，擊斃數名高層指揮官和科學家。外界擔憂中東地區的原油供應恐將受到影響，刺激油價一度飆漲達13%。

不過，這場衝突可能擴散的疑慮此後已降溫。今天亞洲交易時間，布倫特原油（Brent）和西德州中級原油（WTI）價格皆先漲後跌。

另一方面，中國今天公布5月工業生產增速不如預期，反映貿易戰壓力帶來的衝擊；而5月零售銷售額則優於預期。但股市未對這些數據做出明顯反應。

投資人準備迎接本週將有幾場重要的中央銀行貨幣政策會議登場，尤其是美國聯邦準備理事會（Fed）和日本銀行（Bank of Japan）的會議。此外，各國為了免受美國總統川普（Donald Trump）的超高關稅而與華府進行的談判也持續受關注。

東京股市受日圓貶值激勵，今天收盤上揚1.3%。香港股市逆轉跌勢，收盤上漲0.7%。上海股市也收高0.4%，首爾和威靈頓股市同樣收漲。

但台北、雅加達、曼谷和馬尼拉股市收盤下跌。雪梨和新加坡股市則收在平盤。

衝突 美國 伊朗

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