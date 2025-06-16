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市場恢復平靜、油價金價回檔 美股期指彈高

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
16日美股期指走升，油價和金價則從高點拉回。路透
16日美股期指走升，油價和金價則從高點拉回。路透

投資人從以伊衝突的震撼中恢復平靜，開始減少避險部位，美股期指周一（16日）走升，油價和金價從高點回落。

綜合路透和彭博資訊的報導，交易者益發預料，以伊衝突不大可能導致更多勢力捲入，美股擺脫上周五（13日）跌勢，標普500期指16日反彈0.5%，歐股和亞股也走高。另外，市場擔心油價攀漲可能引發通膨，美債價格連續兩個交易日挫低，美國10年期公債殖利率上揚6個基點至4.46%；公債價格和殖利率呈反向走勢。

布蘭特原油期貨上周末一度大漲5.5%，但16日下跌0.53%、報每桶73.84美元。美國西德州中級原油期貨也跌0.44%，報每桶72.66美元。現貨金價從13日的歷史新高拉回，挫低0.54%報每英兩3,413.65美元。

BCA研究的首席策略師帕皮奇（Marko Papic）說，要是伊朗持續鎖定以色列，未攻擊此區的能源基礎設施，市場將對衝突感到麻痺。

但Onxy資本集團研究主管奇林吉安（Harry Chilingirian）提醒，重點是衝突是否會影響到能源流向，目前為止，產能和出口逃過一劫，伊朗方面也未削弱荷姆茲海峽的航運，但沒人能預料衝突會如何發展。

以伊衝突的關鍵議題之一，在於是否會擾亂荷姆茲海峽航運，此地為重要航道，全球約五分之一的消費油品途經於此，每天大約運輸1,800萬~1,900萬桶石油、凝析油、燃油。外界憂慮荷姆斯海峽若遭封鎖，將使油價激烈走升。

分析師估計，若伊朗原油輸出受阻，石油輸出國組織（OPEC）與盟友的多餘產能，足以抵銷伊朗石油中斷的影響。然而，S&P Global Commodity Insights主管喬斯維克（Richard Joswick）說，中國大陸煉油商是伊朗原油的唯一買家，屆時須從其他中東國家與俄國另尋供給，可能會拉升航運運價與油輪保費，並使布蘭特和杜拜原油的價差收窄。

衝突 油價 伊朗

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