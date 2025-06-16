法國巴黎銀行財富管理：債券與亞洲股市浮現吸引力

法國巴黎銀行財富管理於2025年6月12日新聞雙周刊第191期重提出，持續看好日本與中國大陸市場表現；歐洲中小型股則是值得重新關注的投資標的。

股市

對全球股市維持中性看法，投資人靜待7月9日關稅政策明朗化後再行調整部位。整體而言，股票配置仍應著重多元分散，首選市場包括日本、英國、中國大陸、韓國、新加坡、印尼等市場。

對美國股市仍持審慎選股立場。市場不確定性升高，恐將抑制消費、投資與就業成長，儘管近期關於關稅的正面消息以及企業在關稅實施前的提前備貨，在一定程度上緩解了市場擔憂，但美國短期內經濟數據的表現仍不樂觀。

持續看好日本與大陸市場表現。日本企業治理改革持續推進，帶動獲利成長與資本回饋，加上日圓升值趨勢，有利於金融、零售、工業自動化等類股表現。大陸A股與離岸市場評價依然具吸引力，即使近期已出現反彈，整體仍有上行空間。

歐洲方面偏好金融、工業、基礎建設等相關主題。此外，在大規模財政刺激措施的支持下，歐洲中小型股是值得重新關注的投資標的；因與大型股相比，中小型股估值偏低，且 2025 年第1季財報表現亮眼。而歐洲的保險類股在今年股價勁升後價格偏高，由正面下修至中性；媒體股則自中性下修至負面。

利率與債券

美國聯準會預計於2025年9月與12月各降息一次，並於2026年進一步降息兩次，終點利率預期為3.5%。維持美國10年期公債殖利率12個月目標在4.25%，投資人可把握殖利率反彈機會，逐步加碼中短天期美債與投資級公司債。

歐洲方面，預期歐洲央行將於7月再次降息，終點利率預估為1.75%。同步上調德國10年期公債殖利率目標至 2.75%、英國 10 年期公債目標至 4.2%。

看好歐洲投資級債券，尤其是歐元與英鎊計價標的。偏好配置歐元區7年期以內及美國5年期以內的投資級公司債。

匯率與貴金屬

美元指數持續走弱，主要因為資本逐步轉向其他市場與美歐利差收斂。歐元兌美元12個月預測從1.15上調至1.2，反映出資金回流歐洲與對美國經濟前景的疑慮。日圓則因日本央行立場轉趨鷹派及美國數據走弱而具升值潛力，12個月目標為140。

黃金方面，雖然短期內因貿易與地緣風險緩解而面臨整理壓力，但維持中性看法，12個月目標價為3,300美元。投資人於價格回檔時分批布局。對油價維持負面看法；對基本金屬則維持中性看法，整體配置仍以黃金中長期表現為優先考量。