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美國催促與大陸技術脫鉤 越南稱需要時間和技術

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
據路透報導，美國在關稅談判中推動越南與中國大陸技術脫鉤。（路透）
據路透報導，美國在關稅談判中推動越南與中國大陸技術脫鉤。（路透）

據路透報導，美國在關稅談判中推動越南與中國大陸技術脫鉤，越南則稱願意調整供應鏈以滿足美國要求，但需要時間和技術。

越南是蘋果和三星電子等科技公司的大型製造基地，這些公司通常依賴中國大陸製造的零件。Meta和谷歌在越南也有生產虛擬現實頭盔和智慧型手機等產品的承包商。

知情人士透露，越南一直在舉辦和與當地企業的會議，以促進越南零件的供應，企業都表現出了合作意願。但越南也同時警告，需要技術和時間才能做到這一點。

知情人士稱，越南被要求減少對中國大陸高科技的依賴，這是供應鏈重組的一部分，反過來也會減少美國對中國零件的依賴。最終目標是加快美國與中國大陸高科技的脫鉤，同時提高越南的工業能力。

報導指出，突然改變現有做法可能會損害越南和中國的微妙關係，因為中國大陸既是越南的主要投資國，也是越南安全擔憂的一個來源。

越南 美國

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