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因應擁核以滿足用電聲浪 亞銀考慮解除核電融資禁令

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
日本原子能研究開發機構大洗研究開發中心。美聯社
日本原子能研究開發機構大洗研究開發中心。美聯社

亞洲開發銀行正評估是否解除核電項目融資禁令，因應區域內迅速攀升的能源需求。

英國金融時報報導，亞洲最大多邊貸款機構亞銀目前正和各成員國政府協商。由於各國必須同時滿足用電激增和減碳承諾，全球決策者對零排放的核能支持呼聲漸漸高漲。

世界銀行董事會剛於上周決議取消長達數十年的核能融資禁令，呼應日本、德國兩大主要出資國近來對核能政策轉向。

亞銀能源事務高級總監維賈雅通加（Priyantha Wijayatunga）說：「亞銀今年必須按規定檢討相關政策，我們已和出資國商議，評估擴大參與核能領域的可能性。」他對金融時報說：「這次能源政策檢討會因應外部環境變化，考慮調整相關條文。」

亞銀是亞洲最大多邊開發銀行，去年承諾 243 億美元資金，推動亞太地區發展。

亞銀2021 年敲定禁止為核能建案提供融資的政策，但仍可在能源規劃、分析等技術層面提供協助。不過，亞銀兩大出資國美國和日本均已大幅轉變對核能的立場。

華府近來頻頻呼籲多邊開發銀行資助核電專案，認為這是協助西方企業和正在海外擴張的俄、中國營核能企業競爭的關鍵。俄羅斯國家原子能公司（Rosatom）正和土耳其、孟加拉、中國大陸、印度與伊朗興建核電廠；中國陸核工業集團（CNNC）則在巴基斯坦建造反應爐。

倡議西方開發銀行投資核電的智庫「能源成長中心」執行長莫斯（Todd Moss）說：「現行走後門操作的核能交易只會讓俄羅斯、中國得利。」他說，多邊開發銀行應「攜手各國政府，找出最合適的模式，再以競標方式採購」。

莫斯也指出，亞銀和依賴燃煤的南亞、東南亞國家關係密切，相關立場格外重要。

核電 核能 俄羅斯

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