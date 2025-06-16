日產執行長：計劃減持雷諾股票 資金投入新車開發

根據路透引用日本媒體周一的報導，日產汽車（Nissan Motor）執行長艾斯皮諾薩（Ivan Espinosa）表示，公司計劃減持對法國合作夥伴雷諾汽車（Renault）的持股。

日產與雷諾在3月曾表示，他們已經達成協議，對彼此持股比率的最低要求從15%降至10%。根據該協議，任何股份出售都須經雙方協調，且包含優先購買權在內。

日媒指出，如果日產出售對雷諾的5%持股，依照當前股價可套現約1,000億日圓（約6.4億美元），而日產計劃用這筆資金投入新車開發，因應充滿挑戰的經營環境。根據LSEG資料，日產目前持有雷諾15%股份。

這項消息傳出之際，正值雷諾在周日宣布執行長梅奧（Luca De Meo）將離職，轉向汽車產業以外的領域發展。根據金融時報報導，梅奧是獲得精品業者開雲集團（Kering）挖角。

艾斯皮諾薩在受訪時表示：「我們正在降低交叉持股，以便投資於車款開發。」

這次出售持股，將是代表雙方逐步鬆綁逾20年合作關係的最新佐證。雷諾所持日產股份目前由一個法國信託持有，自2023年起已逐步出售；當時兩家公司重整聯盟架構，以便讓日產處於更平等的地位。