聽新聞
0:00 / 0:00
阿布達比國營事業出價190 億美元欲收購澳洲Santos
阿布達比國營石油公司領軍的財團開價 190 億美元（290 億澳幣），收購澳洲天然氣開發商 Santos，在以伊衝突導致能源市場緊張之際，這家能源巨擘接到中東併購之議，時機相當敏感。
Santos表示，由阿布達比國家石油（ADNOC）、阿布達比開發控股和美國私募基金凱雷（Carlyle）組成的 XRG 財團，提出每股 5.76 美元、相當於 8.89 澳幣的現金出價，較 Santos 上周收盤價溢價 28%。
Santos 一年多來不斷傳出整體出售、分拆或資產處分的消息，也曾和澳洲同業 Woodside 商談但未結果；外界也早有阿布達比國家石油公司有意併購的傳聞。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言