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阿布達比國營事業出價190 億美元欲收購澳洲Santos

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
阿布達比國家石油（ADNOC）總部鳥瞰。路透
阿布達比國家石油（ADNOC）總部鳥瞰。路透

阿布達比國營石油公司領軍的財團開價 190 億美元（290 億澳幣），收購澳洲天然氣開發商 Santos，在以伊衝突導致能源市場緊張之際，這家能源巨擘接到中東併購之議，時機相當敏感。

Santos表示，由阿布達比國家石油（ADNOC）、阿布達比開發控股和美國私募基金凱雷（Carlyle）組成的 XRG 財團，提出每股 5.76 美元、相當於 8.89 澳幣的現金出價，較 Santos 上周收盤價溢價 28%。

Santos 一年多來不斷傳出整體出售、分拆或資產處分的消息，也曾和澳洲同業 Woodside 商談但未結果；外界也早有阿布達比國家石油公司有意併購的傳聞。

衝突 美國 澳洲

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