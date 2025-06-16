以伊持續互轟 油價開盤一度飆5% 美股期指平穩 金價逼近新高

在亞洲周一（16日）盤初交易時段，國際油價持續上漲，漲幅一度超過5%，美股期指則維持平穩，金價繼續上漲，往新高水準邁進，投資人高度關注以色列與伊朗持續互相轟炸、毫無停火跡象的緊張地緣政治情勢。

台灣時間今天約6時45分左右，布蘭特原油8月期貨上漲2%，報每桶75.73美元，但漲幅已較開盤時的5.5%收斂；美國西德州中級原油期貨上漲2.6%，報每桶74.90美元，也較盤初的6.18%漲幅收斂。

以色列對波斯灣的南帕爾斯（South Pars）大型天然氣田發動攻擊，導致生產平台關閉。此前，以色列已針對伊朗的核設施與軍方高層進行空襲。

美股期貨指數變動不大，標普500指數期貨維持平盤，道瓊期指小跌，那斯達克100期指小漲。

避險標的黃金的現貨價格上漲0.6%，攀抵約每英兩3,450美元，距離4月時創下的歷史新高只差約50美元。

在當地周日晚間，伊朗對以色列發動新一輪攻擊，海法這座沿海城市傳出爆炸；以色列則攻擊伊朗全境軍事目標，對伊朗西部和中部的地對地飛彈發動了一系列攻擊。伊朗半官方媒體Mehr News報導，最新行動包括發射數百枚各類彈道導彈，目標是以色列的住宅和基礎設施。

伊朗軍方向以色列居民發出警告，要求他們為了自身安全撤離靠近以色列重要軍事和科學設施的地區。幾個小時前，以色列軍方也向居住在武器生產設施附近的伊朗人發出了類似的警告，這可能預示著未來可能會發生進一步的攻擊。

在上周，對這場衝突反應最劇烈的市場是油市，原油價格上周五大漲逾7%，市場擔憂衝突擴大將干擾這個重要產油地區。傳統避險資產如黃金與美元也上揚，但新一輪的通膨疑慮壓抑了美債的表現。

J. Safra Sarasin銀行的股票策略師羅特伯格表示，「市場應該為長期的不確定時期做準備」，「透過對能源市場布局對原油供應鏈可能斷鏈避險，並且加碼黃金這類可能加速長期上漲趨勢的資產，是對抗中東局勢進一步升級的最佳投資組合策略。」

一些投資人在上周選擇觀望，評估緊張局勢可能持續多久，原因是過去以伊之間出現類似的僵局，最終都能降溫。然而，這次的衝突範圍廣且強烈，勢必會在周一持續衝擊風險資產。上周五，在以色列首次空襲伊朗後，MSCI世界已開發市場股市指數寫下4月來最大單日跌幅。

JonesTrading首席市場策略師Michael O'Rourkee表示：「這是嚴重的情勢升級，兩國已處於戰爭狀態」，「影響將更深遠、持續時間更長。」他認為股市可能會轉疲弱，尤其是在近期大漲之後。