本周開盤前 五件國際事不可不知

受以色列空襲伊朗能源設施、加劇供應風險影響，布蘭特原油周一開盤一度大漲 5.5%，至每桶 78.32 美元；美國原油期貨則回落。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

以色列攻擊伊朗能源設施

以軍周六的攻擊行動導致伊朗最大的南帕斯（South Pars）氣田相關天然氣處理廠一度關閉，燃料儲槽也遭襲。彭博情報（Bloomberg Intelligence）預估，西德州中級原油（WTI）價格高點恐升至每桶 125 美元。

以色列和伊朗以無人機和飛彈互轟進入第三天，外界對衝突擴大的疑慮升高。有美國高層官員透露，美國總統川普曾否決以色列暗殺伊朗最高領袖的計畫。

川普接受 ABC 新聞訪問時說，美國「可能介入」這場衝突，並再次敦促中東各方談判。伊朗政府表示，連日攻擊已造成 224 人喪生。

中東衝突加劇 美股下殺769點 本周還將面對 Fed 決策這關卡

中東衝突加劇，不僅帶動油價大漲，也阻擋美國股市攀抵歷史新高的去路，本周還將面對聯準會（Fed）決策這另一道關卡。

美股周五早盤對以色列空襲伊朗反應尚稱淡定，但在伊朗向以色列以飛彈和無人機還以顏色後跌幅擴大。道瓊工業指數周五終場大跌769.83點，標普500指數和那斯達克綜合指數跌幅均超過1%以上。費城半導體指數和台積電ADR各跌2.6%和2%。

一周下來，標普500指數和那斯達克各跌0.4%和0.6%，道瓊跌1.3%，費半和台積電ADR各自保住1.5%和2.9%漲勢。標普500指數只差2.7%即可追平2月底所創的收盤新高。

影響較大還是油市，布蘭特原油大漲逾7%，突破每桶74美元；西德州中級原油（WTI）勁揚7.3%，收在每桶73美元左右，雙雙寫下自俄烏開戰以來最大單日最大漲勢。

美、日、英多家央行料按兵不動

本周美國聯準會、日本銀行和英格蘭銀行等多家央行預料將按兵不動，官員在成長與通膨風險間權衡。率先開會的巴基斯坦周一預計把政策利率維持在 11%。

市場普遍預期Fed 基準利率會維持不變於4.25%至4.50%之間，每季更新的利率預測也是重點。今年3月，這項「點狀圖」仍預告2025年會有兩次降息。

NatAlliance Securities 固定收益主管布瑞納（Andrew Brenner）提醒，決策日隔天周四適逢美國六月節國定假日，美股和美債市場休市，加上中東局勢不安，本周行情「不好操作」。

巴克萊（Barclays）策略師建議客戶為「Fed釋出鷹派意外」預做布局。他們預期官員會調高2025年通膨預測，並把今年降息次數下修至「低於當前市場主流預期」。

G7高峰會登場

七大工業國（G7）領袖本周齊聚加拿大洛磯山脈，貿易和安全原本就是重點議程，伊朗和與以色列衝突升溫後更受關注。高階來賓包括墨西哥總統薛恩鮑姆、烏克蘭總統澤倫斯基和印度總理莫迪。

美中貿易戰休兵擬再延90天 倫敦談判未觸及軍用稀土問題

路透引述知情人士報導，美方官員暗示正尋求進一步延長美中5月調降彼此關稅的日內瓦協議90天，延到11月，而且美國與中國大陸日前在倫敦達成的貿易協議，並未觸及有關國家安全的軍用稀土出口管制問題，可能成為雙方達成更全面協議的阻礙。

路透報導，美中在日內瓦敲定的貿易戰休兵90天協議，將在8月10日屆滿，但美國官員暗示，正尋求再延長90天，顯示美中不太可能在原本的8月期限前，敲定更長久的貿易協議。美國總統川普表示，目前美國對中國大陸課徵55%關稅，中國大陸則對美國課徵10%關稅。

中國大陸分析師都對美中在8月10日前達成進一步突破的可能性，抱持悲觀看法。中國社科院美國研究所研究員劉衛東認為，美中「有可能緩解彼此的某些憂慮，但貿易失衡的基本議題無法在這個期限、甚至可能沒辦法在川普剩餘任期內化解」。