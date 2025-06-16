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以伊衝突持續升級 衝擊能源供應 將撼動美股的「平靜之夏」

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
以軍15日持續轟炸伊朗，圖為德黑蘭南部煉油廠遭炸冒濃煙。（歐新社）
以軍15日持續轟炸伊朗，圖為德黑蘭南部煉油廠遭炸冒濃煙。（歐新社）

以色列伊朗相互空襲的衝突仍無平息跡象，甚至持續升級，伊朗的天然氣田更遭受攻擊，可能干擾能源供應，拖累埃及引領中東股市15日盤中下挫，似乎預示全球股市16日開盤時的結果，勢將撼動美股的「平靜之夏」。

分析師認為，全球能源價格、國防及能源類股將續揚，緊張將居高不下，但不致失控。

伊朗已取消原定15日和美國進行的核子協議會談，並且與以色列持續相互攻擊。伊朗各地傳出爆炸，政府表示從13日以來已至少80人喪生。國際原子能組織（IAEA）表示，伊朗在德黑蘭南部的伊斯法罕（Isfahan）鈾轉換設施「受重創」。

以色列的攻擊也波及南帕爾斯（South Pars）天然氣田，引發大爆炸，顯示以國攻擊已擴及伊朗的能源基礎設施，可能進一步引發市場動盪。伊朗出口的天然氣不多，油田或運輸設施似乎也還沒成為以色列的攻擊目標，但天然氣田遭攻擊，可能進一步推升能源價格。

以色列15日呼籲，鄰近武器生產設施的伊朗民眾「立刻撤離」，「在進一步通知前都不要重返」，並且表示來自伊朗的飛彈攻擊一波波不斷，從13日以來已有13人喪生，380人受傷。伊朗１５日瞄準以國海法港附近的基礎建設與能源設施。

以伊衝突升級，埃及股市15日盤中引領中東股市挫跌，EGX 30指數一度重挫7.7%，沙烏地阿拉伯等國股市也下滑。美國總統川普15日則發文表示，伊朗和以色列應該、也將會達成協議。

彭博資訊分析師認為，國防與能源類股本周預料將繼續大漲。觀察家也認為，若雙方繼續互轟，以國攻擊伊朗石油設施，可能擾亂中東石油運輸，推升油價。

專家認為，以伊衝突後續發展有三種情境，機率最高（60%）的基本情境為雙方衝突居高不下，但還不致失控，油價可能介於70-80美元，國防類股、黃金、比特幣及資安類股看漲；緊張升高情境的機率為25%，伊朗將積極以飛彈和無人機進行報復，若封鎖荷莫茲海峽，油價可能飆破120美元。

衝突 伊朗 以色列

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