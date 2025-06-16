美國聯準會 本周可能放鷹

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

美國總統川普回鍋白宮將在本周屆滿150天，他的關稅政策影響將使美國與其他國家貨幣政策歧異擴大，聯準會（Fed）本周預料將釋放鷹派訊息，同時關注以色列與伊朗衝突對經濟衝擊變數，日本與英國央行將保持觀望態度。

Fed預定美東時間18日下午2時公布利率決策、最新經濟預測及反映預估利率落點的利率點狀圖，預料將維持基準利率區間於4.25%-4.5%，但立場可能傾向顯示關稅將帶動通膨暴升的內部模型，不會過度關注最近四個月的通膨疲軟數據。

彭博經濟學家預期，Fed將釋出鷹派訊息，強調經濟減弱但依然穩健，並調高今年底的核心個人消費支出（PCE）物價指標預估到至少3.5%，遠高於3月預測的2.8%。官員也可能預估今年底前只會降息1碼，少於市場預期的2碼，甚至可能有一群官員預期不會降息。

Fed主席鮑爾預料將強調「觀望」模式，變數是最近爆發的以伊衝突帶動油價暴漲，對通膨與經濟的影響。

降息 通膨 Fed

延伸閱讀

美總統再轟鮑爾未降息

鮑爾未及時降息 川普再罵「傻瓜、太晚先生」但稱不會開除他

施壓鮑爾 力道空前…川普籲Fed降息1百分點

迄今對Fed主席鮑爾最強力施壓 川普首提明確幅度：降息1個百分點

相關新聞

以伊衝突擴及能源設施 中東能源供應拉警報

以色列十四日再襲擊伊朗，伊朗及卡達共有的全球最大天然氣田「南帕爾斯氣田」起火燃燒。紐約時報同日報導，以色列和伊朗的衝突擴...

美推進穩定幣 零售商按讚 可望作為與信用卡商議價籌碼

美國聯邦參議院正在審議的穩定幣法案，已激起零售商對這類加密貨幣的興趣，希望藉此對抗威士卡（Visa）和萬事達卡（Mast...

德國開綠燈 歐盟擬投資核電8.4兆元

路透十四日報導，歐盟執委會表示，歐盟各國擴展核能的計畫將需投入二四一○億歐元（台幣約八點四兆）資金，並必須設立新的融資工...

東協躍南韓最大出口市場 逾20年來首次超車大陸

南韓對東南亞國協的出口攀升，有助抵銷對美國與中國大陸的出口萎靡。東協20多年來更首次超越中國，成為南韓最大出口地，反映了...

韓刺激經濟 要砸146億美元

南韓官員15日表示，政府計劃很快就會公布一項至少20兆韓元（約146億美元）的追加預算案，以刺激國內消費並支持經濟復甦。

投資商用客機 散戶有機會 日推首檔公開發售相關商品

散戶的投資選項不再只有傳統的股票與債券等，一些日本企業將提供新的投資機會，讓原本僅限法人和大戶注資的商用客機和出租汽車等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。