美國聯準會 本周可能放鷹

美國總統川普回鍋白宮將在本周屆滿150天，他的關稅政策影響將使美國與其他國家貨幣政策歧異擴大，聯準會（Fed）本周預料將釋放鷹派訊息，同時關注以色列與伊朗衝突對經濟衝擊變數，日本與英國央行將保持觀望態度。

Fed預定美東時間18日下午2時公布利率決策、最新經濟預測及反映預估利率落點的利率點狀圖，預料將維持基準利率區間於4.25%-4.5%，但立場可能傾向顯示關稅將帶動通膨暴升的內部模型，不會過度關注最近四個月的通膨疲軟數據。

彭博經濟學家預期，Fed將釋出鷹派訊息，強調經濟減弱但依然穩健，並調高今年底的核心個人消費支出（PCE）物價指標預估到至少3.5%，遠高於3月預測的2.8%。官員也可能預估今年底前只會降息1碼，少於市場預期的2碼，甚至可能有一群官員預期不會降息。

Fed主席鮑爾預料將強調「觀望」模式，變數是最近爆發的以伊衝突帶動油價暴漲，對通膨與經濟的影響。