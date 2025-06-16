陸稀土出口管制 歐洲車廠找替代貨源

中國大陸對稀土實施出口管制，正促使歐洲汽車製造商與西方磁鐵和稀土業者磋商，盼尋得大陸以外的替代來源。

英國金融時報（FT）報導，德國賓士正和英國彩虹稀土公司（Rainbow Rare Earths），商議取得彩虹稀土在南非礦場的未來礦產。彩虹稀土預期2027年開始生產用於永久磁鐵的稀土。賓士拒絕回應，彩虹稀土表示，「持續和不同產業參與者商討承購事宜」。

德國磁鐵製造商Magnosphere執行長艾克爾德也說，保時捷和其他車廠向該公司尋求額外供給，以免生產線在未來數周後關閉。他預測，除非車廠能找到磁鐵的替代來源，否則汽車製造可能在7月中停擺。艾克爾德說，大家都在致電詢問能否擴大提供磁鐵，「不然產線要停了，價錢不是問題」，「令人難以置信」。

稀土短缺困境不只限於歐洲，福特汽車5月已因磁鐵短缺，暫停芝加哥休旅車（SUV）工廠的生產作業。

Berenberg銀行分析師說，稀土和磁鐵礦物的地緣政治角力，將「催化市場對非中國供應鏈的投資」。