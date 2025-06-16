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韓刺激經濟 要砸146億美元

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

南韓官員15日表示，政府計劃很快就會公布一項至少20兆韓元（約146億美元）的追加預算案，以刺激國內消費並支持經濟復甦。

韓聯社報導，知情官員說，韓國企劃財政部（MOEF）草擬第二份追加預算案的作業，已進入最後階段。報導指出，這項研議中的預算案可能包括一項支持民眾生計的現金發放計畫，以及發放韓元消費券等支持措施。

南韓新任總統李在明本月稍早指示，政府要迅速準備一項追加預算案，以協助振興逐漸疲弱的經濟。如果最終版定案，這將是南韓政府今年第二度提出追加預算案，以促進經濟成長。

南韓國會5月通過規模13.8兆韓元的追加預算案，其中包括以韓元發行約4,000億韓元的消費券，幫助小商家，以及發放價值898億韓元的代金券，以協助受美國關稅政策影響而陷入困境的出口業者。

韓國企劃財政部日前在每月發布的經濟評估報告說，由於全球貿易不確定性揮之不去，國內需求延遲復甦，以及出口放緩，南韓經濟持續面臨下行壓力。

追加預算 南韓

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