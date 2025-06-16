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東協躍南韓最大出口市場 逾20年來首次超車大陸
南韓對東南亞國協的出口攀升，有助抵銷對美國與中國大陸的出口萎靡。東協20多年來更首次超越中國，成為南韓最大出口地，反映了在地緣政治緊張和供應鏈變化的背景下，全球貿易格局的重大調整。
韓國貿易協會（KITA）數據顯示，今年1-5月對東協的出口額年增4.3％至478.8億美元。由於美國川普政府的貿易關稅影響開始浮現，同一時期南韓對中國大陸的出口年減5％、對美國年減4.3％。
值得注意的是，南韓2月對東協的單月出口額達到95.6億美元，超過對中國大陸的95億美元，為23年來首見。
3月仍是如此，南韓對東協的出口額102.6億美元，對中國為100.6億美元，凸顯東協對南韓貿易的重要性與日俱增。
另外，南韓5月對美出口減少8.4%至100.5億美元、對中萎縮8.1%至104億美元，但對東協出口僅降1.3%至100億美元。
全球降低對中國供應鏈的依賴，數位經濟快速成長、東協中產階級擴張，大韓貿易投資振興公社（KOTRA）將東協國家列為今年對該國有利的出口目的地，並表示對東南亞有潛力的出口項目包含半導體、電子產品、家用電器、機器人、電動車電池零組件、再生能源設施等。
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