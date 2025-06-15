日企推證券化商品 引散戶投資商用交通工具
散戶的投資選項不再只有傳統的股票與債券等，一些日本企業將提供新的投資機會，讓原本僅限法人和大戶注資的商用客機和出租汽車等，散戶也有機會參一腳。這類產品不僅是日本市場首例，也是產業的指標性商品。
東京FPG證券公司將開始為一架空巴A320-200客機募資，這是日本首檔專為散戶設計、公開發售的飛機投資商品，名稱為「F.Bit」，最低投資門檻為每單位100萬日圓（7,000美元），申購期間為6月30日到7月18日。
全新飛機價格動輒逾100億日圓，鎖定投資對象通常是大型商社與機構投資人，FPG將這種資產分割為小單位，使個人也得以「擁有」飛機。這架飛機將出租給西班牙國家航空公司（Iberia），投資人每年可獲得租金收入的股息，日後飛機出售時也可從資本利得中獲利。
該產品的投資期限為兩年十個月，公司預估第一年報酬率約為6%。但若爆發衝突或疫情導致航空需求下滑，贖回時的價值可能會低於初始價值。
根據航空顧問業者Ishka，這是飛機出租產業的指標性商品發售，以往德國和英國也有類似商品，但成效不一。FPG集團將透過旗下三個獨立子公司，FPG證券、FPG信託、FPG Amentum負責從機型選購、租賃安排到最後出售的完整程序。F.Bit品牌將涵蓋該公司利用這種信託結構，新開發出的分割化投資商品。
另一方面，三菱UFJ信託銀行也準備與二手車連鎖業者Idom的關係業者合作，推出給散戶的投資產品。三菱UFJ今年3月在沖繩縣購入200輛汽車，將在未來數年內將打包為小型投資商品。如此一來，投資人得以分享租車公司的收益，而租車公司則不需要向銀行借款。
三菱UFJ一名主管表示，「我們希望投資人能將此視為在觀光地區取得交通工具的方式，同時協助解決過度觀光等難題」。
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